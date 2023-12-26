Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilim şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:16
Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda A.A. yönetimindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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