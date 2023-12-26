Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilim şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda A.A. yönetimindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Duygu Nebioğlu: 'Her şeyin hesabını soracağız!'
- Gram altın tüm zamanların zirvesinde!
- 12 şehidin ardından Özgür Özel'i hedef aldı