Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:59
Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Çaytepe mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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