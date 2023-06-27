Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Çaytepe mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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