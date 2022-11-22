Diyarbakır'da peş peşe patlama sesleri

22 Kasım 2022 Salı, 11:29

Diyarbakır’da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, yurttaşları tedirgin etti.

Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.