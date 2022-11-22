Diyarbakır'da peş peşe patlama sesleri
Diyarbakır'da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından 2 patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeninin, kontrollü mühimmat imhası olduğu belirtildi.
Diyarbakır’da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, yurttaşları tedirgin etti.
Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.
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