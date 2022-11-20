Sivas'ta trafonun patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda 28 Ekim'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde 28 Ekim tarihinde tamir ve bakım yapıldığı sırada trafoda patlama meydana gelmişti.
Patlama sırasında santralde bulunan işçi Mevlüt Koç, ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Mevlüt Koç, Malatya'da tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda 1 işçi ölmüş, 3 işçi ise yaralanmıştı.
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