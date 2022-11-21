Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:53

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında patlama meydana geldi.

Patlamanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü.



