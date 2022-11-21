Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir çocuk parkında meydana gelen patlama korkuttu.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında patlama meydana geldi.
Patlamanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti.
Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Matrah uyanıklığı
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı