Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir çocuk parkında meydana gelen patlama korkuttu.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:53
Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında patlama meydana geldi.

Patlamanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü. 



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