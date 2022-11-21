Kabil'de patlama: 2 ölü

21 Kasım 2022 Pazartesi, 20:54

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, Pervan 3 bölgesinde bir aracın hedef alındığını, olayda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Patlama bölgesine güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini kaydeden Zedran, olaya dair detayların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.