Diyarbakır'da petrol sondajcıları çetesi çökertildi: 16 gözaltı
Diyarbakır'da boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.
Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik 'Sondaj Operasyonu'nda 16 şüpheli yakalandı.
Ayrıca, çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.
AĞAÇLIK ALANDA DEPOLAMA ALANI KURMUŞLAR
Çete üyelerinin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edildi.
Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlendi.
Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirildi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi