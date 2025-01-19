Diyarbakır'da polis lojmanlarının önünde 'şüpheli paket' paniği: Fünye ile patlatıldı
Diyarbakır’da polis lojmanları duvarı önüne bırakılan paket, fünye ile patlatıldı. İncelenen paket, boş çıktı.
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis lojmanlarının duvarının önündeki paketi görenler ihbarda bulundu.
KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı, şüpheli paketi kontrollü olarak patlattı.
İncelenen paket boş çıktı.
Etiketler: #diyarbakır #şüpheli paket
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