Şile’deki 'zehirlenme' iddiasına laboratuvar son noktayı koydu: Gıda paketleri temiz!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:45

Güncelleme: 19.01.2025 - 10:45

İstanbul Şile 75. Yıl Ortaokulu’nda 25 Aralık 2024 tarihinde yaşanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Okul Beslenme Desteği” kapsamında dağıtılan gıda paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddialarına ilişkin detaylı inceleme sonuçlandı.

Yapılan analizlerde, gıda paketlerinin sağlık standartlarına tamamen uygun olduğu ve herhangi bir sorun teşkil etmediği belirlendi.

İNCELEME SÜRECİ VE BULGULAR

İBB Teftiş Kurulu tarafından yürütülen detaylı incelemede, olayın ardından paketlerden alınan numuneler İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz edildi.

Sonuçlar, paketlerin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ve dağıtım sürecinde bir ihmal olmadığını ortaya koydu.

Laboratuvarda, paketlerde yer alan sandviç, Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş gibi ürünler üzerinde detaylı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan alınan sonuçlara göre, ürünlerin tamamı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulundu. Raporda, ürünlerin tek tek analiz sonuçlarına yer verilirken, “Paketlerdeki ürünlerde sağlık açısından olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

GIDA MÜHENDİSLERİ DENETİMİNDE HAZIRLANDI

Gıda paketlerinin hazırlık ve dağıtım süreçleri, uzman gıda mühendislerinin denetiminde yürütüldü. Şile’deki dağıtım sırasında her partiden numune alınarak test edildi ve tüm prosedürler titizlikle uygulandı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE ZEHİRLENME DEMEMİŞTİ

Olay günü rahatsızlanan ve hastaneye başvuran 53 öğrencinin hiçbirinde zehirlenme şüphesine rastlanmadı.

Aynı gün taburcu edilen öğrencilerle ilgili sağlık görevlileri şu açıklamayı yaptı:

“Yaşanan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilmesini destekleyecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmamıştır. Şu anki bulgular, olayın kesin bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmesini desteklememektedir. Kesin sonuçlar, laboratuvar analizlerinden sonra netleşecektir.”

Laboratuvar sonuçlarının açıklanmasıyla, bu tıbbi değerlendirme doğrulanmış oldu. Laboratuvar sonuçları, zehirlenmeye yol açacak bir bulguya rastlanmadığını kesinleştirdi.

İBB’DEN AÇIKLAMA VE PROJE DETAYLARI

İBB’nin “Okul Beslenme Desteği” projesi, 2019 yılından bu yana çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini desteklemek amacıyla yürütülüyor. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 1 milyon 542 bin 530 paket dağıtıldı. 2024 yılında İstanbul genelinde dağıtılan paket sayısı ise 719 bin 530’a ulaştı.

İBB yetkilileri, proje sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Projemiz, sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sunmak için hayata geçirilmiştir. Olay sonrası yapılan incelemeler, dağıtılan paketlerin güvenli ve kaliteli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

SONUÇ: İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ RAPORUYLA NETLİK KAZANDI

Olay sonrası, İBB’nin yanı sıra ilgili bakanlıkların yürüttüğü incelemeler ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı tarafından yapılan analizler, zehirlenme iddialarının asılsız olduğunu ortaya koydu.