Müge Anlı canlı yayında muskayı kesti, içinden çıkanlar şaşırttı
Müge Anlı, programına katılan ve kaçırıldığını iddia ettiği kızını arayan bir adamın, sözde hocadan aldığını söylediği muskayı canlı yayında kesti. Muskanın içinden cips kağıdı ve gazetenin iddia eki çıktı.
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programına katılan bir kişi, 18 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Gaziantep’ten gelen Mehmet Ataş, 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş’ın bir din şarlatanı tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Ataş, önce eşini kandırdığını iddia ettiği adamın defalarca muska için para aldığını sonra da kızını kaçırdığını söyledi.
Mehmet Ataş programda şu ifadeleri kullandı:
“Ses kayıtları da var elimizde. 70 yaşındaki adam daha önce bizim mahallede hocaydı. Bu önce benim eşimi kandırdı. İnşaatta çalışan biriyim. Sürekli gönderdiğim para ile tılsım çıkardığını söylüyor. En son da kızım gitti. Eşim de şimdi tılsım yaptığını düşünüyor. Peşini bırakmayacağım.”
Kendini hoca olarak tanıtan ve muskalar, tılsımlar yaptığını söyleyen kişinin, yaptığı muskalardan birini canlı yayına getirdi. Bu muskalardan evde binlerce olduğunu ve insanların bu muskalar için 600 TL verdiklerini ifade etti.
"İNANDIĞINIZ ŞEYLER BUNLAR"
Kendisinin hoca olduğunu iddia eden kişinin yaptığı muskalar canlı yayında tek tek açıldı.
Muskaların içine bakan Müge Anlı karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı.
Müge Anlı, muskayı açtığında içerisinden cips paketine sarılmış bir gazetenin iddia bülteni sayfası ortaya çıktı.
Anlı, "Büyü diye inandığınız şeyler işte bunlar" diyerek seyircilerini uyardı.
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