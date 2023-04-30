Muskat (Hint Cevizi) nedir, hangi yemeklerde kullanılır?

Yayınlanma: 30.04.2023 - 09:20

Güncelleme: 30.04.2023 - 09:20

Tatlı aromaya sahip muskat, çoğu yemeğin gizli lezzetlendiren baharatlar arasında. Çok az bir miktarın kullanılması bile yemeğe belirgin bir tat bırakabilir. Kek, kurabiye gibi tatlı hamur işlerinde ve tatlı sebzeler olan brokoli, karnabahar ve patates yemeklerinde muskat kullanmayı deneyebilirsiniz.

ŞEFLERİN LEZZET SIRRI

Muskat, son yıllarda tüm dünyada sıkça kullanılan baharatlar arasında yerini aldı. Muskat oldukça farklı bir kullanıma sahiptir. Sert dış kabuğuyla birlikte rendelenerek kullanılan muskat cevizi özellikle sos tariflerinde ve hamur işlerinde sıkça kullanılır. Muskat, çok da bereketli bir baharattır. Az miktarda kullanılması aromasını vermesi için yeterli olduğundan zeytin kadar büyüklükte bir muskat cevizi oldukça uzun süre ucundan rendelenerek kullanılabilir. Profesyonel şeflerin lezzet sırrı olarak tabir edebileceğimiz bu aromatik lezzet, eklendiği yemeğe enfes bir koku ve tat katar. Doğrudan toz muskat olarak da temin edebileceğin bu baharatın makbulü, kendin ihtiyaç duydukça rendeleyerek taze taze kullanmaktır.

MUSKAT HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Yemeklerde ve özellikle beşamel sosu başta olmak üzere soslarda muskat cevizinin kullanılması sosun aromasını güçlendirir. Patates püresi başta olmak üzere patatesli tariflere, sebze çorbalarında, makarna benzeri nişastalı yiyeceklere ve kremalı yemeklere de çok güzel tat katar. Tatlılara da çok yakışan muskat, zencefilli kurabiyelerin, meyveli keklerin, cheesecake çeşitlerinin lezzetini de farklı bir boyuta taşır. Sıcak şarap yapımında ve bazı içki çeşitlerinde de kullanılan muskat, sıcak çikolataya da bambaşka bir lezzet katar. Muskatı yiyeceklere ve içeceklere pişirme aşamasında rendelemek yerine mümkün olduğunca sıcakken rendelemek daha etkili sonuç verir.





