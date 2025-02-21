Diyarbakır'da sağlık skandalı: 75 hastanın sağlam kemiğine platin taktılar!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:50

Diyarbakır’da bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin Ortopedi Servisi’nde ameliyat ve platin kullanımının yoğunluğundan şüphelenen bazı çalışanlar, hastaların röntgenlerini inceleyince sağlık sisteminde başka bir skandal ortaya çıktı.

En az 75 hastaya, gerekli olmadığı halde platin takıldığını tespit eden doktorlar, yaşları 2 ile 40 arasında değişen hastaların kırıklarının gerekli olmayan yöntemlerle giderildiğini anladı.

Uğur Dündar ile Arena’da Hazar Dost’un hazırladığı haberle ortaya çıkan skandal hakkında İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve ortopedi uzmanları “Skandal, insanlık suçu” yorumunu yaparken hastanede durumu ortaya çıkartan doktorun mobbinge maruz kaldığı belirtildi.

'MEDİKAL ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİKLERİ VAR'

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını ortaya çıkartan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirten doktor, para kazanma hırsının hasta sağlığını etkilediğini aktardı.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Arena’da ortaya çıkan skandalın ardından İYİ Parti grubu harekete geçti. 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusu hazırlığı yapan İYİ Parti, skandalın sorumlularının yargılanmasını isteyecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde Yürütülmekte Olan Soruşturma Hakkında Bilgilendirme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 7 Ekim 2024 tarihinde muhakkik tayin etmek suretiyle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yapılan bazı ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından 10 Ekim 2024 tarihinde konuyu tüm boyutlarıyla ele almak, adli, idari ve mali bulgularıyla ortaya koymak üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmış; uzman bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

Tüm bu süreç, Bakanlığımız tarafından yürütülen denetim seferberliği kapsamında yürütülmektedir. Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır.

Konunun bir basın organında yer alması üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair sarf edilen ifadeler doğru değildir.

'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerimiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."