Diyarbakır'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı!
Diyarbakır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda F.B. adlı şüpheli yakalandı. Aramada; 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki ve 263 sahte içki imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, sahte ve kaçak içki satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli F.B.'nin ikametinde yapılan aramada; 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki ve 263 sahte içki imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Etiketler: #diyarbakır #içki #Operasyon #sahte
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği