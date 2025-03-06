Diyarbakır'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı!

Diyarbakır'da düzenlenen sahte içki operasyonunda F.B. adlı şüpheli yakalandı. Aramada; 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki ve 263 sahte içki imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.

Diyarbakır'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:57

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, sahte ve kaçak içki satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli F.B.'nin ikametinde yapılan aramada; 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte içki ve 263 sahte içki imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


Etiketler: #diyarbakır #içki #Operasyon #sahte

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