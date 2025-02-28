Niğde’de 'sahte içki' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Niğde’de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde’de 'sahte içki' operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:04

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak içki satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 19 litre sahte rakı, 3 paket halinde toplam 9 kilogram anason bitkisi, 0.5 litre sahte içki, 3 adet sahte alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 2 adet düdüklü tencere ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Niğde #Sahte alkol

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