Son Dakika... İstanbul'da sahte içki faciaya döndü: Ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:46

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

19 GÖZALTI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sahte içkiden ölümleri TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, kaçak ve sahte içkinin, halk sağlığı sorunu olmaya, can almaya devam ettiğini söyledi.

İstanbul'da son günlerde sahte içki faciasında ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, 22 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Bulut, önlem alınmaması halinde yılbaşı öncesi bu ölümlerin daha da artacağının öngörüldüğünü bildirdi.

AĞIR VERGİLER MERDİVEN ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Temmuz ayında alkollü içkilerde asgari maktu vergi tutarının yüzde 14.82 oranında artırılmasıyla birlikte 1 litre saf alkolün asgari vergisi 845,9684 liraya çıktığına işaret eden Bulut, “Ocak ayında ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar bu tutar güncellenecektir. Üst üste gelen maliyet ve vergi zamlarıyla birlikte astronomik market fiyatları, sahte içki arzını ve talebini artırmakta, vatandaşı merdiven altına yönlendirmektedir. Vatandaşlar ağırlaşan ekonomik şartlar altında fiyatı daha ucuz olan ancak içeriği bilinmeyen ürünleri almaktadır” dedi.

ÖLÜMCÜL SALGIN

Etil alkol üzerinde düzenlemeler yapılması, etil alkol ve metanolün internetten satışının yasaklanmasının yılbaşı öncesi adeta salgına dönen ölümlere çare olmadığını söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

“21. yüzyılda sahte içki ölümleri Türkiye’ye yakışmamaktadır. Sahte içkiden ölümlerin bir an önce ülke gündeminden çıkması için acil önlem alınması gerektiği açıktır.”

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

CHP’li Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-2024 yılında iller ayrı ayrı belirtilmek üzere önergenin yanıtlandığı tarihe kadar yurt genelinde kaç litre sahte içki ele geçirilmiştir?

-Son 5 yılda metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

-Anılan yıllarda kaç kişi metil alkole bağlı olarak sağlık sorunları yaşamıştır?

AVRUPA ÜLKELERİNDE SAHTE İÇKİNDEN ÖLÜM VAR MI?

-Son 5 yılda sahte içki üretimi yapan, dağıtan ve satan kişilere yönelik kaç operasyon gerçekleştirilmiştir?

-Avrupa ülkelerinde sahte içki nedeni ile gerçekleşen ölüm var mıdır? Sahte içkiden ölümlerin sadece Türkiye’de yaşanmasının nedenleri araştırılmış mıdır?

-Vatandaşın sahte içkiye yönelmesinin nedenlerine dair herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

-Metil alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için hangi önlemler alınacaktır?