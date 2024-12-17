Diyarbakır'da servis minibüsü tarlaya yuvarlandı! Çok sayıda öğretmen yaralandı...
Diyarbakır'da, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün tarlaya yuvarlanıp yan yattığı kazada, 11 öğretmen yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınında meydana geldi.
Sürücü M.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 02 ZA 778 plakalı, öğretmenlerin içinde olduğu servis minibüsü, tarlaya yuvarlandı. Yan yatan minibüsteki 11 öğretmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı öğretmeler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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