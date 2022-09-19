Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:56

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bir evin bahçesinde para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., A.D. ve S.O., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olaya karıştığı tespit edilen dört şüpheliyi gözaltına aldı.