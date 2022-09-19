Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'da bir evin bahçesinde iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bir evin bahçesinde para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., A.D. ve S.O., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olaya karıştığı tespit edilen dört şüpheliyi gözaltına aldı.
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