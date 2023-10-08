Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Veysel Meşe (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde 6 Ekim gecesi iddiaya göre, taksi şoförü Veysel Meşe, 820’nci Sokak'ta park ettiği aracının içindeyken, yanına gelen kişi veya kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Meşe, dün hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 4’ü boş 5 kovan buldu. Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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