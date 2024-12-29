Diyarbakır'da sis etkisi... Uçak seferleri aksadı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:40

Güncelleme: 29.12.2024 - 11:02

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zorlu anlar yaşatırken, trafik akışı yavaşladı. Diyarbakır Havalimanı’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlar gecikmeli gerçekleştirildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu olacağı, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor.