Diyarbakır'da şüpheli çanta paniği
Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.
Olay, Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarına bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekip, bölgeyi hem yaya hem de araç trafiğine kapattı.
Koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünyeyle kontrollü olarak patlattığı valizden, kıyafetler çıktı.
Valizin patlatılma anı ise cep telefonuyla kayda alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı