Diyarbakır'da şüpheli çanta paniği

Diyarbakır'da kaldırıma bırakılan valiz şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:58
Diyarbakır'da şüpheli çanta paniği
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Olay, Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarına bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekip, bölgeyi hem yaya hem de araç trafiğine kapattı.

Koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünyeyle kontrollü olarak patlattığı valizden, kıyafetler çıktı.

Valizin patlatılma anı ise cep telefonuyla kayda alındı.


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