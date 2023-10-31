Edirne'de şüpheli çanta paniği!

Edirne'de minibüs durağına bırakılan ve bomba imha görevlisi tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kitaplar çıktı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:37
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Edirne Atatürk Bulvarı'nda minibüs durağında bırakılmış çantayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çantanın yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı.

Çantanın içinden erkek kıyafetleri ve kitaplar çıktı.

Çantayı kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.


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