Diyarbakır'da şüpheli ölüm: 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3’üncü katından düşen 80 yaşındaki Zeytun Zeybek hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zeybek’in cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Bina #cansız beden #Devlet hastanesi
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