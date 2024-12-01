Diyarbakır'da şüpheli ölüm: 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da şüpheli ölüm: 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:50

Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3’üncü katından düşen 80 yaşındaki Zeytun Zeybek hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zeybek’in cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Bina #cansız beden #Devlet hastanesi

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