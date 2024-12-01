Diyarbakır'da 4 araçlık zincirleme kaza: 2’si ağır, 8 yaralı
Diyarbakır’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında hamile kadının da olduğu 2’si ağır, 8 kişi yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu 450 Evler Kavşağı yakınında meydana geldi.
D.S. yönetimindeki 34 FDT 012, F.A. yönetimindeki 06 HC 5714, N.D. yönetimindeki 31 AG 270 ve Ş.M. yönetimindeki 47 PE 406 plakalı otomobiller çarpıştı.
HAMİLE KADIN DA ARALARINDA…
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, bölgede trafiği yönlendirirken, sağlık ekipleri aralarında bir hamile kadının da olduğu 2’si ağır, 8 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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