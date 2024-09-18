Diyarbakır'da şüpheli yangın: Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuk parkındaki oyun grupları, yangında kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da şüpheli yangın: Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:04

Bismil ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki Halil İbrahim Oruç Parkı’nda bulunan oyun grupları, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

 

 

 


Etiketler: #Bismil #diyarbakır #cep telefonu

İlgili Haberler

Esenyurt'ta çocuk parkında 'geğirme' tartışması

Esenyurt'ta çocuk parkında 'geğirme' tartışması
Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu!

Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu!
Başardınız çocuklar! AKP'li belediyenin çocuk parkını yok edecek ihalesi iptal edildi

Başardınız çocuklar! AKP'li belediyenin çocuk parkını yok edecek ihalesi iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler