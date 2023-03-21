Diyarbakır’da şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı

Diyarbakır’da narkotik polisinin, şehirlerarası yolculuk yapan şüphelinin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yaptığı ayrıntılı aramada yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:56
Diyarbakır’da şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı
Abone Ol google-news

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19 Mart günü Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı.

Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.

Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


diyarbakır uyuşturucu eroin

İlgili Haberler

Yöntemleri ifşa oldu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'

Yöntemleri ifşa oldu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'
Taksi ve motokuryelerle 'uyuşturucu' pazarlayan örgüte operasyon: 30 şüpheli yakalandı

Taksi ve motokuryelerle 'uyuşturucu' pazarlayan örgüte operasyon: 30 şüpheli yakalandı
'Pembe kokain' adlı uyuşturucu Avrupa ve İngiltere'yi sardı

'Pembe kokain' adlı uyuşturucu Avrupa ve İngiltere'yi sardı

En Çok Okunan Haberler