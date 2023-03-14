Taksi ve motokuryelerle 'uyuşturucu' pazarlayan örgüte operasyon: 30 şüpheli yakalandı

İstanbul genelinde taksi ve motokuryeler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarladıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 30 şüpheli, 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:05
Taksi ve motokuryelerle 'uyuşturucu' pazarlayan örgüte operasyon: 30 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde taksi ve motokuryelerle uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarladıkları tespit edilen 'Toprak' olarak bilinen suç örgütü üyesi 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 30 adres başta olmak üzere Van, Erzurum, Mardin ve Tekirdağ'da tespit edilen adreslere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 900 fişek kokain, bin 200 gram hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 7 tabanca fişeği, 233 bin lira, para sayma makinesi, 2 press makinesi ve çok sayıda ambalaj ele geçirildi.


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