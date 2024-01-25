Diyarbakır’da teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara imha edildi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK’li teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Sığınaklar içindeki malzemelerle imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu düzenlendi.
Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 şarjör, 1 namlu, 30 fişek, 1 el dürbünü, 3 hücum yeleği, 1 termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, 1 araç kumandası, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 jeneratör motoru ele geçirildi.
Sığınaklar içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle imha edildi. Delil niteliğinde olan malzemeler ise muhafaza altına alındı.
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