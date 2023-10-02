Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Karaköprü mevkiinde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen TIR ile otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralı 3 kişi olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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