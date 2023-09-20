3 kişi ölmüştü... Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:59

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 202'nci Sokak'ta 18 Eylül akşamı silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. (21) ise yaralandı.

2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI!

Görüntülerde ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Hayati tehlikesi olan S.T. ise, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren S.T. hakkında da gözaltı kararı verilirken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki erkek çocuk M.M.D. ve kız çocuk P.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.M.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, P.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.