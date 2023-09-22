Diyarbakır'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır'da ticari taksi, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:34
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Huzurevleri Semti mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ticari taksi, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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