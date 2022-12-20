Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli

Diyarbakır'da, geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düşerken, uçaklar iniş- kalkış yapamadı.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 10:46
Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
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Kent merkezinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sisten dolayı görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düştü.

Sabah yoğunlaşan sisin öğleye kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler de yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

SİSİN DAĞILMASI BEKLENİYOR

Diyarbakır Havalimanı'nda uçaklar, iniş- kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.


diyarbakır Sis Sefer

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