Diyarbakır’da yolcu otobüsü kavşağa daldı: 18 yaralı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kavşağa daldı. Kaza sonrası aralarında çocuklarında olduğu 18 kişi hafif yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:58
Diyarbakır’da yolcu otobüsü kavşağa daldı: 18 yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otogar karşısındaki kavşağa daldı. Kazada, aralarında hamile kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekini sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

YARALANAN YOLCU KONUŞTU

Kazada yaralanan yolculardan Fadile Paçin, sürücünün Buzlupınar mevkisine varmadan bir keçiye çarptığını, otobüsün camı kırıldığını söyledi. İleride de virajı almaya çalışırken kontrolünü kaybettiğini iler süren Paçin, “Belli ki uyuya kalmış, yoldan çıktı. Otobüs doluydu, sadece iki koltuk boştu. 18 yaralı vardı” dedi.


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