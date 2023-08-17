Manisa’da yolcu otobüsü tankere çarptı: Çok sayıda yaralı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün ışıklarda bekleyen tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:02
Manisa’da yolcu otobüsü tankere çarptı: Çok sayıda yaralı!
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Manisa'nın Salihli ilçesi Ankara-İzmir Karayolu Valeks Işıklı Kavşak'ta meydana gelen kazada Salihli istikametine gitmekte olan Hacı G. (58) yönetimindeki yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç. (44) idaresindeki boş tankere arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4'ü çocuk toplam 21 kişi yaralanırken yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otobüs sürücüsü Hacı G.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


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