Halk otobüsüyle iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:26
Halk otobüsüyle iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı
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Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında Nurullah Çatpınar idaresindeki özel halk otobüsü sol şeritte ilerlerken, sağ şeritten sola ani manevra yapan H.A. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada, iş makinesi operatörü ve halk otobüsünde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı. 


Ambulans zonguldak

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