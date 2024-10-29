Diyarbakır Baro Başkanı Güleç'ten 'Narin Güran' çağrısı: 'Çok önemli tespitler var'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:19

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında müebbet hapis cezası istenen sanıklar, 7 Kasım’da ilk kez yargı önüne çıkacak.

İddianame ile ilgili görüşlerini ifade eden Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, kasten organize bir şekilde iştirakten dolayı 4 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini belirterek, “İddianamede bazı tespitler var. Narin Güran 15.15’te patika yoldan eve giderken o esnada evde şüphelilerin dördü baz istasyonu verileriyle tespit edilmiş. Çok önemli bir durumdur. Tespit var. 45 dakika sonra da Narin’in cesedi götürülüp Eğertutmaz deresine gömülüyor. Bu tespitin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İddianame yeterince de tespitleri ortaya koyuyor” dedi.

“CİNAYETİ İŞLEMEDİKLERİ GERÇEĞİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR”

Yerel Güneydoğu Ekpres gazetesine konuşan Güleç, bazı iddiaların olduğunu ancak bu iddialar kanıtlanmadığı için iddianamede yer almadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Neden ve niçin öldürüldüğü sorusunu soruşma makamları da tespit etmeye çalıştı. Ama bu çok önemli değil. Sonuçta, Narin kendi evine giderken o evde aynı anda 4 kişi var. Ve oradan Narin’in cesedi çıkıyor. Kamuoyunun ölüm nedeniyle ilgili beklentisi olabilir. Durup dururken niye öldürdüler diye sorulabilir. Bende soruyorum. Bende merak ediyorum. Ama sonuçta failleri değiştirmiyor. Ya da cinayeti kimlerin işledi gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Ölümün nedeni, niçin öldürüldüğü tespit edilmemiş olsa dahi, şüpheliler iddianamede sanık niteliğine büründü. Ve cinayeti işlemediği gerçeğini ortadan kaldırmıyor.”

50 BARO BAŞKANI DURUŞMAYA KATILACAK

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım tarihinde görülecek Narin duruşması nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 50 Baro Başkanının Diyarbakır Barosu’nu arayarak duruşmaya katılacakları öğrenildi. Diyarbakır Barosu ise müşteki olarak duruşmaya katılacak. Baro Başkanı Güleç, “7 Kasım’da Narin için adalet sağlamaya çalışacağız” dedi.