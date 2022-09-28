Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 genç öldü, 5 yaralı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:52

Korkunç kaza, 27 Eylül gecesi Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.