Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 genç öldü, 5 yaralı
Diyarbakır’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza, 27 Eylül gecesi Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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