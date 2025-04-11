Diyarbakır'daki 'kız kaçırma' kavgasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki 'kız kaçırma' kavgasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:30

Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

4 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ev ve araçlarında yapılan aramada, tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, T.A, B.A, H.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır

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