Diyarbakır'daki 'kız kaçırma' kavgasında yeni gelişme: 4 kişi yakalandı!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
4 KİŞİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında ev ve araçlarında yapılan aramada, tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, T.A, B.A, H.A. ve R.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara