Diyarbakır'da silahlı kavga: 13 kişi yaralandı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan ve 13 kişinin yaralandığı silahlı kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde tarafların birbirlerine ateş ettiği ve yerde yatan şahısların olduğu görüldü.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 13 kişi yaralandı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:10

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde tartışan iki grup, bugün tekrar bir araya geldi.

Gruplar arasında çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i polis 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bir yurttaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, araçların etrafında toplanan şahısların birbirlerine ateş açtığı, bağırdığı ve yerde yatan kişilerin olduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #silahlı kavga

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