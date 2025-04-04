Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Silvan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:05

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Tokluca mevkiinde dün akşam saatlerinde zincirleme kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #diyarbakır #kaza #zincirleme kaza #yaralı

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