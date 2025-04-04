Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Silvan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Tokluca mevkiinde dün akşam saatlerinde zincirleme kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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