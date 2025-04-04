Diyarbakır'da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:05

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:05

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Tokluca mevkiinde dün akşam saatlerinde zincirleme kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.