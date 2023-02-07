Diyarbakır'dan yürekleri ısıtan haber: 28 saat sonra sağ salim çıkarıldı, bekleyenlere umut oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam eden Diyarbakır'da, 28 saat sonra bir kadın sağ salim çıkarıldı.
Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sözen apartmanında 28 saat sonra umutlu bekleyiş mutlu sona erdi, 27 yaşındaki Merve Özgürdemir yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
Öte yandan apartmanda gece saat 04.00 sularında Cengiz Bingöl ve Muhammet Emir Bingöl de yaralı olarak kurtarılırken Mehmet Kaya ve Hüsniye Kaya’nın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Şehir genelinde ise 83 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 759 kişinin yaralandığı kaydedildi.
6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem Kahramanmaraş depremi kahramanmaraş diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor