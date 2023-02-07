Diyarbakır'dan yürekleri ısıtan haber: 28 saat sonra sağ salim çıkarıldı, bekleyenlere umut oldu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:15

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:16

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sözen apartmanında 28 saat sonra umutlu bekleyiş mutlu sona erdi, 27 yaşındaki Merve Özgürdemir yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Öte yandan apartmanda gece saat 04.00 sularında Cengiz Bingöl ve Muhammet Emir Bingöl de yaralı olarak kurtarılırken Mehmet Kaya ve Hüsniye Kaya’nın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Şehir genelinde ise 83 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 759 kişinin yaralandığı kaydedildi.