Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı. Gaziantep merkezde bulunan Gölgeler Apartmanı'nda gece sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kurtarma çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:26
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

500'ün üzerinde binanın hasar aldığı ve 4 binanın tamamen yıkıldığı Gaziantep'te yurttaşlar gece eksi 1 dereceye kadar düşen sıcaklık sebebiyle evlerine girmediler, enkazda yakınları bulunanlar ise yakılan ateşlerin başında gelecek bir haber bekledi.

Depremin hemen ardından 3'ü yaralı 8 kişinin sağ olarak kurtulduğu Gölgeler Apartmanı'ndan dün akşam ise 2 ceset çıkartıldı.


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