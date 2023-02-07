Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:26

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:51

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

500'ün üzerinde binanın hasar aldığı ve 4 binanın tamamen yıkıldığı Gaziantep'te yurttaşlar gece eksi 1 dereceye kadar düşen sıcaklık sebebiyle evlerine girmediler, enkazda yakınları bulunanlar ise yakılan ateşlerin başında gelecek bir haber bekledi.

Depremin hemen ardından 3'ü yaralı 8 kişinin sağ olarak kurtulduğu Gölgeler Apartmanı'ndan dün akşam ise 2 ceset çıkartıldı.