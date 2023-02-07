Deprem bölgesinden getirilen yaralılar İstanbul'a sevk edildi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:19

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı. Yaralılar, ilk etapta ağırlık durumlarına göre İstanbul Avrupa Yakası'ndaki farklı hastanelere nakledildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilecek yaralılar için, hastanenin Acil Travma ekipleri dakikalar öncesinden teyakkuz durumuna geçti. Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Bölümü'nden Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan ve acil ekipleri acil travma önünde ambulansların gelişi ile hasta triyajlarını organize etti.

11 YARALI GETİRİLDİ

İlk müdahaleleri yapılan depremzedeler, tedavileri için hastaneye yatırıldı. İlk belirlemelere göre 11 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların uçaklarla İstanbul'a getirilmeye devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, yaralıların getirilmesiyle beraber, yakınlarından haber almaya çalışan aileler de hastane bekleme salonunda toplanmaya başladı. Hastanede deprem bölgesinden gelen yaralılara müdahale sürerken, hastanenin günlük normal işleyişi de sürüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. Gülden Turan "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. Kapasitemiz var, daha çok hasta kabulünü sağlayabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Gülden Turan hastaların durumuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı; "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. İstanbul'a sevk edilen hastaların, durumu ağır olanlar burada tedavi oluyor. 11 hastamızdan 2'si çocuk. Takip ve tedavilerine devam ediyoruz. Kapasitemiz var, daha da çok hasta kabulünü sağlayabiliriz."

53 YARALI GETİRİLDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine 11, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 10, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine 8, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6, Özel Acıbadem Maslak Hastanesine 5, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine 4 depremzedenin getirildiği öğrenildi.