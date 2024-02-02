'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:39

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:39

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, katil zanlısı Erkan B.'nin, Pişkin'le tartışma yaşamadan direkt bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Cep telefonu taşımayan zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi. Erkan B.'nin olay günü yol haritası da ortaya çıkarıldı.

9 SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan şüphelinin sicili de kabarık çıktı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden "Kasten yaralama" suçu bulunuyor.

Erkan B.'nin annesini darbederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay, Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.