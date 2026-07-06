Diyetisyenler, yurttaşı obezite için harekete çağıran Bakan Memişoğlu’ndan atama için hareket bekliyor: ‘Atanırsak hastalık yükü azalır'’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplumun yüzde 65'inin kilolu olduğunu söyledi. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarının risk altında olduğunu belirten Memişoğlu bu nedenle 'Hareket yaşını öğren sağlıklı kal' kampanyasını başlattıklarını anımsattı. Öte yandan obezite ile mücadelede en etkili rolü oynayan meslek grubu diyetisyenler olmasına karşın geçen yıl yalnızca 116 diyetisyen ataması gerçekleştirildi. Birçok ile 1 kişilik, 16 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul'a 11 kişilik diyetisyen kadrosunun açılması sağlıktaki plansızlığı gözler önüne serdi. Durum böyleyken atama bekleyen diyetisyenler; Sağlık Bakanlığı'na taleplerini yeniden haykırdı. Sağlık emekçileri Cumhuriyet'e konuştu.

‘İSTİHDAM EDİLİRSEK HASTALIK YÜKÜ AZALIR’

Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2023 yılında mezun olan ve 2024 KPSS'den 87 puan almasına karşın 2 yıldır atama bekleyen bir diyetisyen obezitenin toplum sağlığını etkileyen multifaktöriyel bir hastalık olduğunu anımsatarak tedavi edilmezse ülkeye ilaç ve hastalık yükünün bineceğini söyledi. Obezitenin yalnızca vücut yağ kütlesi fazlalığı değil psikososyal bir hastalık olduğunu vurgulayan diyetisyen, "“Biz obezite tedavisinde birincil tedaviyi sağlayacak meslek grubuyuz. Devlette istihdamımız artarsa ülkemizin ilaç ve hastalık yükünün azalacağını düşünüyoruz. Şu an Avrupa’nın en obez ülkesiyiz ve kamuda 25 bin hastaya 1 diyetisyen düşmekte. Bu sayının etkin tedavi sağlamak ve geri dönüş almak için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hastaların diyette başarı sağlaması için görüşme sürelerinin daha uzun olması gerekiyor. Bunun da diyetisyen istihdamı ile çözüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘TEDAVİ İÇİN İSTİHDAM İSTİYORUZ’

2022 mezunu olan ve KPSS'den 87 puan alan bir başka diyetisyen de, "Halen atanmayı bekliyorum. Hastanelere diyetisyen ataması artarsa ülkemizdeki obezite ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının hızlanmasının da önüne geçebileceğimize inanıyorum" dedi. 2024 KPSS'den 86 puan alan 2023 mezunu bir başka diyetisyen ise 2 senedir atama beklediğini belirterek, "Diyetisyen istihdamı ile obezite tedavisinde etkili olacağımızı düşünmekteyim. Sadece zayıflama değil metabolizma hastalıkları, kalp damar hastalıkları, çocuk hastalıkları gibi birçok alanda hizmet veren bir meslek grubuyuz. Obezite tedavisi için istihdam talep ediyoruz” diye konuştu.

‘AKLA GELEBİLECEK HER ALANDA BİZE İHTİYAÇ VAR’

4 yıldır işsiz olduğunu söyleyen 2022 mezunu bir diyetisyen ise şunları ifade etti: Son yapılan KPSS'den 80 puan aldım. Düşük atama sayıları nedeniyle tekrar hazırlanıyorum. Obezite, diyabet, pcos, infertilite, kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok hastalık her geçen gün daha çok artmaya devam ediyor. Birinci basamak aile sağlığı merkezlerine diyetisyen alımı ile hem bu hastalıkların önüne geçilebilir hem de hastanelerdeki yoğunluk azaltılabilir. Bakanlığımızın 'Her gebeye bir ebe' projesindeki gibi gebelerimize doğum öncesinden başlanarak diyetisyen takibi yapılması hem anne hem bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca gıda sektöründeki tağşiş haberlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu nedenle sadece Sağlık Bakanlığı bünyesine değil Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler gibi diğer kamu kuruluşlarında da istihdam artırma yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Gelişen sağlık vizyonumuz için çocukların ve gençlerin beslenme eğitimi alınması sağlanması gerekmektedir. Bakanlıkların ortak çalışması ile hem okullarda hem de yurtlarda beslenme eğitimi için diyetisyen ofisleri hazır bulunmalıdır. Günümüzde insan yaşamının çok daha uzadığı görülmektedir. Gerontoloji sağlık hizmetlerinin bir ayağı da diyetisyenlerimizden oluşmaktadır. Hem sağlıklı yarınlar için hem de diyetisyenlik mesleğinin geleceği için birçok farklı alan geliştirilebilir. Sağlık bir bütündür. Akla gelecek her alanda beslenme bilimine dolayısı ile diyetisyene ihtiyaç varken diyetisyen atamaları yetersiz kalmaktadır. Hem hak edilen sağlık hizmetlerinin profesyonelce tamamlanması için hem de yüksek puanlarla beklemek zorunda kalan tüm diyetisyenler için adil ve yeterli sayıda alımlar yapılmasını beklemekteyiz.”