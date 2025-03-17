Dizi setlerine sızdı, karavanları gözetledi: Ünlülerin başına bela olan takıntılı hayran gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 08:59

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:00

Takıntılı hayran E.G., ünlü isimlerin adreslerini yasa dışı yollarla elde ederek onları rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

TOPLU YEMEK SİPARİŞLERİ VERDİ

19 yaşındaki E.G., Bengü, Buçe Kahraman ve Melis Fis gibi isimlere ulaşarak fotoğraf çektirmek istedi, ancak reddedilince ev adreslerine gece saatlerinde toplu yemek siparişleri göndererek kapılarının önünde kuryelerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.

KARAVANLARI GÖZETLEDİ

İddialara göre, bu bilgileri yasa dışı veri satan “Panelciler” grubundan edindi. Aynı kişi, oyuncu Cemre Baysel’in setine izinsiz girerek karavanını gözetledi.

Oyuncunun şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçerek E.G.’yi gözaltına aldı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen E.G., adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ünlü isimleri ciddi şekilde tedirgin ederken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FARKLI SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇTI

Sosyal medyada kendisini 'Sanatçı' olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve 'Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum' dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre; Son dönemlerde yaşanan olaylar ve düzenlenen seri operasyonlarla gündeme gelen; insanların kişisel ve özel bilgilerini satan ve 'Panelciler' olarak adlandırılan kişilerden iddialara göre Bengü'nün Beykoz İlçesi'ndeki ikamet adresini ve diğer bilgilerini alan E.G., farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı farklı hesaplar oluşturdu.

İddialara göre E.G., Bengü'nün ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.

Oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince ev adreslerine seri siparişler gönderdi.

Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldu. İddialara göre 'Benimle buluşun. Fotoğraf çektirin. Polis beni bulamaz' diyen E.G.'nin hangi ünlüyle fotoğraf çektirmek isterse o ünlü oyuncuların dizi setlerini ve ünlü şarkıcıların konserlerini bularak yanlarına gittiği iddia edildi.

Ünlü isimleri uykusuz bırakan E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

İddialara göre; 16 Şubat Pazar günü Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki setine giden E.G. görevlilere 'Ben Cemre Baysel'in hayranıyım. İçeriye girip fotoğraf çektirmek istiyorum' dedi fakat sete alınmadı. İddialara göre dizi çekimi esnasında kaçak yolla sete giren E.G., oyuncu Cemre Baysel'in karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Cemre Baysel kendisini fark etti. Cemre Baysel de hemen şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan, bazı suçlardan kaydı olduğu da öğrenilen E.G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.