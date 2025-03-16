Ünlü şarkıcı gözaltına alındı: 'Sevgilisine şiddet uyguladı' iddiası!
Bir dönem 'En iyi 100 rock vokalisti' arasında gösterilen ünlü rock grubu Puddle of Mudd’ın solisti Wes Scantlin, "aile içi şiddet" ve "uyuşturucu madde bulundurma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
ABD’li ünlü rock grubu Puddle of Mudd’ın solisti Wes Scantlin, aile içi şiddet ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındı.
California’da gözaltına alınan 53 yaşındaki müzisyen, sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonrası ihbar edildi.
SEVGİLİSİNİN KOLUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştüğü ve Scantlin’in sevgilisinin kolunda morluklar tespit edildiği öğrenildi.
KEFALETLE SERBEST KALDI
Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan rock yıldızının evinde uyuşturucu madde bulunduğu da bildirildi. Ünlü müzisyen, 90 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Scantlin, daha önce de rutin bir trafik kontrolü sırasında yaşadığı olay nedeniyle gözaltına alınmıştı.
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