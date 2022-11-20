Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirdiler
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Çakır' karakterinin açtığı kumarhane bölümlerinde çekim için kullanılan mekana polis kumar baskını yaptı. Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirerek 'Casino' olarak dizayn eden işletmeci ile 27 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.
KUMARHANE ÇEKİMLERİ YAPILMIŞTI
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Çakır' karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı.
Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın 'Casino' olarak dizayn edildiği, 'Teksas Pokeri' ve 'Blackjack' adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi.
Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.
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