Kumarhaneler kralının annesi Saray’da

19 Nisan 2022 Salı

Ekonomiden çok anlamam. Ancak anlayanlardan şu sözü çok sık duyarım: “Ekonomide kumar oynanıyor!”

Kim peki bu “kumar oyununun” kurallarını belirleyen?

Kuşkusuz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ilk sorumlu. İşte o kurulun başkan vekili, yani Erdoğan’ın yardımcısı Gülsüm Azeri’ye dair haberleri ara ara okuruz.

Hayır, Azeri’nin altı ayrı yerden maaş aldığını hatırlatmayacağım. Cebimizdeki parayla kumar oynamakla itham edilenlerden Azeri’nin bu kez oğlunu yazacağım.

Adı Sina Azeri, 42 yaşında, Londra’da yaşıyor. Gülsüm Azeri, 2017’de Capital dergisine verdiği söyleşide oğlu Sina’yı anlatırken “Şimdi ise Harvard’dan arkadaşlarıyla kurduğu Kingsley Capital Partners özel sermaye şirketinin ortağı” diye bitiriyor sözünü.

O söyleşiden bir yıl sonra, anne Azeri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi oldu. Ya oğlu Sina?

Annesinin Saray’da Türkiye ekonomisini yönetmeye başladığı yıl, o da İngiltere’de yeni bir sektöre giriş yaptı. “City Gaming” adlı bir şirket kurdu. Merak işte, “Acaba ne iş yapar bu City Gaming” diye baktım.

Şirket bir çatı kuruluş, en büyük markası ise “Game Nation.” Peki, Türkçede “Oyun Milleti” anlamına gelen o marka hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bingo: Kumar!

İçi “slot” adı verilen kumar makineleriyle donatılmış, İngiltere’de onlarca yerde şubesi bulunan dev bir kumar imparatorluğundan bahsediyorum.

Resmi sitelerinde “Mekânlarımızda bulacaklarınız” başlığı altında kumar tutkunlarına şöyle sesleniyorlar:

“Game Nation, İngiltere’de Slots Club piyasasının lideridir. Londra’nın merkezinde en yüksek sayıda olmak üzere, hepsi de ana caddeler üzerinde yer alan 57 oyun mekânıyla Game Nation eşsiz bir oyun deneyimi sunar. Bağımsız bir operatör olduğumuz ve imalatçı ya da herhangi bir markaya bağlı olmadığımız için, mevcut en iyi kumarhane ve klasik slot oyunlarından en geniş yelpazeyi sunma imkânına sahibiz. Rahat, konuksever ortamımız, iyi eğitimli ve dostane personelimiz, kaliteli, ücretsiz içki ve atıştırmalık ikramlarımızla yeni kulüplerimizi düzenli oyun severlerimizin beğenisine sunuyoruz.”

Beğendiniz mi?

Sina Azeri’nin İngiltere’de on milyonlarca sterlinlik aktif 14 ayrı şirketi var. Hem kumar sektöründe hem de diğer işlerde 1965 doğumlu bir İngiliz olan Adam David Spencer Hodges adlı kişiyle ortaklık yapıyor. Zaten “Oyun Milleti” adlı kumarhane markasının görünen yüzü de şirketin CEO’su Hodges. Azeri “nedendir bilinmez” arka planda kalmayı tercih ediyor.

Nereden nereye...

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam’ın kumar oynarken fotoğrafını çok tartıştık. Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri’nin oğlu Sina çıtayı yükseltti. Sahi, Birleşik Krallık’taki kumarhaneler kralı sahibi olduğu 57 mekâna ad olarak ne koymuştu: Oyun Milleti!