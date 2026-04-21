DMM'den 'AVM girişleri ücretli olacak' iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. İddialara kaynak gösterilen 'Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı' adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.