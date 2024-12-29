DMM'den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den o paylaşımlara yalanlama: Bakan Fidan’a ait değil
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 21:45

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı.

Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."



Etiketler: #ABD #abd dışişleri bakanı #Hakan Fidan

İlgili Haberler

Hakan Fidan, Blinken ile görüştü: Dikkat çeken PKK/YPG mesajı

Hakan Fidan, Blinken ile görüştü: Dikkat çeken PKK/YPG mesajı
Şam'daki zirve sona erdi: Hakan Fidan ve HTŞ lideri Colani yeni dönemi açıkladı

Şam'daki zirve sona erdi: Hakan Fidan ve HTŞ lideri Colani yeni dönemi açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile Şam'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ lideri Colani ile Şam'da görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler